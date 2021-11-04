Военные медики с июня приняли свыше трех тысяч пациентов с COVID-19 в Тульской области

Специалисты Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск продолжают пребывать в Тульскую область для оказания помощи местным жителям в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По прибытии военные медики незамедлительно приступают к работе на территории Щекинской городской больницы, Новомосковской городской клинической больницы, Алексинской районной больницы и других.

Военные специалисты работают в приемно-сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно-эпидемиологическом отделениях, в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб.

В настоящий момент в Тульской области находится более 100 специалистов из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций. В распоряжении военных медиков аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оснащение, необходимое для лечения.

За все время оказания помощи в борьбе с COVID-19 с июня текущего года военные медики приняли свыше трех тысяч пациентов в Тульской области.

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В составе врачебно-сестринских бригад военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.