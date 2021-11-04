На всех кораблях ТОФ подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) в честь Дня народного единства на боевых кораблях, ошвартованных в пунктах базирования флота, под гимн РФ моряки подняли флаги расцвечивания.

Начались праздничные мероприятия с подъема Государственных и Военно-Морских флагов, после чего на всех кораблях и подводных лодках ТОФ были торжественно подняты флаги расцвечивания.

В рамках праздника на кораблях и в воинских частях флота прошли торжественные построения, информирование личного состава об истории Дня народного единства и вручение грамот наиболее отличившимся военнослужащим.

Для военных, проходящих службу по призыву, запланированы просмотры патриотических художественных фильмов в кают-компаниях и воинских клубах.

Все праздничные мероприятия проводятся с соблюдением санитарных мер, направленных на недопущение распространения коронавируса.