Курсанты ДВОКУ написали этнографический диктант ко Дню народного единства

Более ста курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в Амурской области приняли участие в ежегодном Большом этнографическом диктанте, который проходил по всей стране. Главная цель интеллектуального испытания – поспособствовать укреплению межнациональных связей, изучению традиций, обычаев и культуры народов России и иностранных государств.

Диктант содержал 30 вопросов, 20 из них были общими, а 10 – региональными, уникальными для каждого субъекта РФ. На выполнение заданий участникам давалось 45 минут. Максимальная сумма баллов, которую могли набрать курсанты, правильно ответив на все вопросы, – 100. Задания были посвящены культуре, быту и традициям различных народов, проживающих на территории России и за ее пределами.

Этнографический диктант позволяет привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. По завершении испытаний все участники получили сертификаты.