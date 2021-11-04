СМИ: в России предложили ввести регламент работы аэропортов при форс-мажорах

Союз потребителей РФ и Союз пассажиров планируют выступить с обращением к авиавластям о создании регламента действий аэропортов и авиакомпаний при форс-мажорах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на председателей объединений Петра Шелища и Кирилла Янкова.

Так, утверждается, что член Общественной палаты (ОП) РФ Илья Зотов выступил с идеей повысить компенсации при задержке авиарейсов, а также ужесточить ответственность перевозчиков за отказ предоставить клиентам питание в форс-мажорных ситуациях.

Подобные предложения возникли в связи со сложившейся во вторник ситуацией в аэропорту Нижнего Новгорода. Дело в том, что пассажиры одного из направленных на запасной аэродром рейсов ожидали вылета в Москву более семи часов, оставаясь в самолете. Во вторник более тридцати воздушных судов из различных городов России не смогли завершить рейсы в аэропортах столицы из-за необычайно сильного тумана.

Из-за отсутствия трапа было не было возможности передать пассажирам еду на борт или обеспечить их высадку.

«Похожие ситуации возникают не впервые. Поэтому мы предлагаем создать регламент, в котором регулятор как минимум обозначит, сколько трапов должно быть в аэропорту», - подчеркнул Петр Шелища.

СМИ указывает, что, по мнению председателя Союза пассажиров Кирилла Янкова, проблема заключается в том, что запасной аэродром чаще всего не имеет договоров с авиакомпанией.

Источник издания, близкий к Минтрансу РФ, заявил, что в настоящее время регламента действий авиакомпаний и аэропортов во время форс-мажоров не существует.