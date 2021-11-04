Артисты Большого театра поздравили российских военных в Сирии с Днем народного единства

Аллею Героев на авиабазе Хмеймим украсили ярко-красными гвоздиками. День народного единства здесь всегда начинают отмечать с церемонии возложения цветов, чтобы почтить память героев. А рядом - это еще одна традиция - высаживают деревья.

Среди тех, кто взялся сегодня за лопату - герой России вице-адмирал Сергей Кузьмин. В начале 1980-х во времена очередного конфликта на Ближнем Востоке его подлодка выполняла боевую задачу как раз около сирийских берегов.

Сегодня он вернулся в Тартус, сорок лет спустя. Чтобы поздравить с праздником тех, кто и сегодня служит Родине вдалеке от дома.

«Я приехал, чтобы посмотреть в глаза военнослужащим. Чтобы сказать им добрые слова, поучаствовать в этом мероприятии. Хотелось бы пожелать им самого доброго и успеха. Главное, чтобы поменьше было боевых столкновений», - подчеркнул Кузьмин.

Праздничный концерт на авиабазе встретили овацией. В репертуаре артистов Большого театра и военные песни, и классическая опера. Итальянское либретто на средиземноморье звучит по-особенному изящно. А знакомые с детства патриотические песни - особенно сильно.

На морской базе в Тартусе не обошлось без неожиданностей. От сырого морского воздуха забарахлила аппаратура артистов. Музыка замолчала, но знакомый мотив подхватили бойцы. Получилось самое искреннее исполнение.