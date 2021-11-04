Большой гидрографический катер «Григорий Шадрин» для ВМФ РФ прошел морские испытания

Большой гидрографический катер-катамаран модульной конструкции «Григорий Шадрин» завершил морскую фазу государственных испытаний в Баренцевом море. В соответствии с утвержденной программой, на заключительном этапе проверялись маневренность и мореходные качества катера, а также работа судовых систем и устройств.

Катер был построен для Военно-Морского Флота России на подмосковном предприятии АО «КАМПО» в Орехово-Зуево. Его окончательную сборку производили на внешней сдаточной базе в Мурманске.

«Григорий Шадрин» является третьим в серии гидрографических катеров пр. 23370Г. До конца ноября судно передадут в состав Гидрографической службы Северного флота для выполнения лоцмейстерских и отдельных видов гидрографических работ, в частности постановки и обслуживании плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на объекты и многого другого.