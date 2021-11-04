Спектакль на льду: какой стала «Анна Каренина» в интерпретации Ильи Авербуха

Грандиозные балы и салоны, скачки, спиритические сеансы и, конечно, любовь и страсть. Сюжет легендарной «Анны Карениной» теперь переносится на ледовую арену «Лужников». Уникальный масштабный спектакль поставил Илья Авербух, а ведущие партии исполняют лучшие фигуристы мира.

Пламя, которое не растопит лед. Классика, которую впервые исполняют на самой сложной для артистов сцене. Анна Каренина встала на коньки и уверено открывает новую страницу в истории бессмертного произведения.

Пожалуй, только в этом ледовом шоу судьбы героев тонко переплетаются с личной жизнью артистов. Для бронзового призера олимпийских игр Оксаны Домниной, которая исполняет роль Анны, Каренин и Вронский далеко не чужие люди.

«Это мои родные, любимые. Каренин, мы с ним всю спортивную карьеру прожили бок о бок, добились достаточно высоких успехов... А Вронский - мой супруг», - поясняет она.

В роли режиссера-постановщика и идейного вдохновителя - Илья Авербух. Он признается, что ничего подобного еще не создавал. Для многих опытных спортсменов здесь в новинку, как это ни странно, хореография. Творческие метаморфозы - фирменная подпись Авербуха.

«Это, в первую очередь, спектакль. Спектакль, в котором задействованы артисты ледовых массовых сцен, артисты современной хореографии, которые будут танцевать на этой сцене, высота которой 14 метров, а длина - 60. Больше 60 артистов занято в спектакле, соответственно, постоянная смена костюмов, цветовая партитура, огромный экран, реквизит», - говорит он.

Для олимпийской чемпионки Евгении Медведевой это не первый нежный сценический образ. В произвольном катании в 2018 году она примеряла роль Карениной, теперь у нее роль Кити. Катается фигуристка на этот раз в паре. За месяцы тренировок предстояло освоить то, чему учатся годами: вращения, прыжки и высокие поддержки. Для Медведевой - это дебют.

«Повезло с партнером, Саша меня научил вообще всем, что мы сейчас умеем. И он насколько терпеливо относился ко всем моим страхам. Было немножечко страшно, были моменты, когда я с верхних падений спрыгивала сама, машинально так получалось», - рассказывает она.

За мистику в спектакле отвечает Алексей Ягудин. Роль истопника не столько сложна в техническом исполнении, сколько в драматическом. И здесь даже не фигурные элементы заставляют зрителя переживать.

«Здесь ты понимаешь, что Каренина - это Каренина, у нее одни мысли, своя энергетика. Истопник - он другой», - говорит фигурист.

Сценографам удалось создать настоящее театральное пространство. Одни декорации с легкостью перемещаются на льду с помощью рельсов, другие - на вагонетках. Технологии разрабатывали больше полугода. Сделать невозможное удалось и художникам по костюмам. Пышные юбки, корсеты, шляпы-футляры или офицерский мундир Вронского - все выдержано в эпохе старого света и не сковывает движения артистов . Им предстоит многое: и на льду, и даже в воздухе.