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Экипаж из шести человек вошел в испытательный комплекс по имитации полета на Луну

Иван Линдеманн
16:56 04.11.2021
В изоляции участники проведут 240 суток. В это время им предстоит имитировать полет на Луну, совершение посадки, строительство базы на естественном спутнике и возвращение на Землю.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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В Москве стартовал международный эксперимент SIRIUS-21 по имитации полета на Луну. Участвуют в этом трое россиян, двое граждан Соединенных Штатов и один представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

В изоляции они проведут 240 суток. В это время участникам предстоит имитировать полет на Луну, совершение посадки, строительство базы на естественном спутнике и возвращение на Землю. Все восемь месяцев добровольцы проведут в наземном испытательном комплексе в Институте медико-биологических проблем.

Специально для эксперимента были подготовлены скафандры с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет моделировать выход на «поверхность» Луны. Ожидается, что «космонавты» проведут более 70 экспериментов по различным направлениям: психология, психофизиология, физиология, санитарная гигиена, микробиология, биохимия, иммунитет. Об этом заявил исполнительный директор проекта Сергей Пономарев. Также, по его словам, в сценарий включат нештатные ситуации, с которыми экипажу придется справляться самостоятельно.

Подобный эксперимент проводился в Москве в 2019 году. Тогда шесть участников из России и США провели в изоляции четыре месяца.

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