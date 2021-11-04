От Уссурийска до Феодосии: в ВДВ завершилась итоговая проверка за 2021 год

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Члены комиссии оценивали практические навыки, а также теоретические знания личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки. Внимание обращали и на способность воинских частей осуществлять приведение в высшие степени готовности, а так же на состояние материально-технического обеспечения и организацию повседневной деятельности.

Подведение итогов проверки состоится на Военном Совете Воздушно-десантных войск в середине ноября. Там будет дана точная оценка способности воинских частей и соединений выполнить задачу по предназначению.