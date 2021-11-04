Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

От Уссурийска до Феодосии: в ВДВ завершилась итоговая проверка за 2021 год

Майя Мусиенко
06:00 04.11.2021
На итоговых испытаниях оценивались практические навыки и теоретические знания военнослужащих.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
Читайте нас на:

Итоговая проверка соединений и воинских частей за 2021 год в воздушно-десантных войсках завершена, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что испытания проводились на полигонах от Уссурийска до Пскова и Феодосии.

© Министерство обороны РФ

Комиссия во главе с командующим Воздушно-десантными войсками Героем России генерал-полковником Андреем Сердюковым оценила уровень подготовки и полевой выучки воинских частей и подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Кроме того, проверялась готовность объектов инфраструктуры вновь формируемого десантно-штурмового полка на Крымском полуострове.

© Министерство обороны РФ

Члены комиссии оценивали практические навыки, а также теоретические знания личного состава проверяемых подразделений по основным предметам боевой подготовки. Внимание обращали и на способность воинских частей осуществлять приведение в высшие степени готовности, а так же на состояние материально-технического обеспечения и организацию повседневной деятельности.

Подведение итогов проверки состоится на Военном Совете Воздушно-десантных войск в середине ноября. Там будет дана точная оценка способности воинских частей и соединений выполнить задачу по предназначению.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:45 В стране и мире
Видео
Дым и пламя: кадры мощного пожара в историческом здании бывшей гостиницы в Саратове
01:36 В стране и мире
Видео
Диспетчер рассказал о последних секундах полета разбившегося Ан-12 под Иркутском
00:41 В стране и мире
Видео
Продлить или не продлить: как регионы РФ решают вопрос о режиме нерабочих дней
22:43 В стране и мире
Мишустин распорядился за месяц утвердить план развития водородной энергетики в России
21:55 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры с места крушения Ан-12 под Иркутском
Популярное
Видео
Неизвестный обокрал могилу Децла
Отец Бритни Спирс требует немедленного прекращения опеки над дочерью
СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино
Врач назвала универсальный продукт для людей со слабым сердцем
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Видео
Россиянам напомнили, у кого с ноября увеличивается пенсия
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.