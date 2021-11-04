От Уссурийска до Феодосии: в ВДВ завершилась итоговая проверка за 2021 год
На итоговых испытаниях оценивались практические навыки и теоретические знания военнослужащих.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
|
От Уссурийска до Феодосии: в ВДВ завершилась итоговая проверка за 2021 год
На итоговых испытаниях оценивались практические навыки и теоретические знания военнослужащих.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
|
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