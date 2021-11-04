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Новый глава Минобороны Украины допустил отмену призыва в армию

Анна Касаткина
15:44 04.11.2021
Министр отметил, что «мечтает», чтобы Украина перешла на формирование профессиональной армии.
Новый глава Минобороны Украины допустил отмену призыва в армию
© Фото: Volodymyr Tarasovukrinform, KeystonePressAgency, globallookpress
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Новый министр обороны Украины Алексей Резников допускает отмену обязательного призыва в армию в стране. Воинскую службу необходимо делать более привлекательной, сообщил он журналистам.

«Я в своих предварительных консультациях действительно сейчас обсуждаю уместность отмены призыва», - сказал Резников.

Министр добавил, что «мечтает», чтобы Украина перешла на формирование профессиональной армии.

«Это намного эффективнее. Но мы должны сделать службу в армии привлекательной», - цитирует Резников агентство УНИАН.

Он отметил, что новый закон о национальном сопротивлении и создании войск территориальной обороны, который сейчас находится на рассмотрении, возможно, будет «заменителем очень удобным, когда люди будут проходить подготовку и быть в реестре территориальной обороны».

Бывший вице-премьер Украины, член делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Резников в среду, 4 ноября, решением Верховной рады назначен министром обороны страны. Кандидатуру Резникова на пост главы военного ведомства предложил президент Владимир Зеленский. 

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