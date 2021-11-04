В Военной академии РХБЗ разработали модели новых средств индивидуальной защиты

За время пандемии коронавируса военнослужащими Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко были разработаны модели новых средств индивидуальной защиты противоинфекционного характера, а также внедрены новые способы дезинфекции закрытых помещений. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Специалистами академии проведены более 1000 исследований отобранных 47 образцов материалов и 12 готовых изделий средств защиты от вирусной инфекции в целях разработки новых средств защиты для специалистов, работающих в "красных зонах"», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Военной академии была разработана многоразовая защитная маска, предназначенная для защиты органов дыхания медицинского персонала и личного состава, выполняющего задачи в зоне воздействия COVID-19. Образец, выдерживающий свыше 50 циклов дезинфекции без потери свойств материала, активно используется в медучреждениях персоналом, который борется с пандемией коронавируса.

Помимо этого, операторами научной роты Военной академии РХБ защиты был разработан аппарат для плазменной дезинфекции мест присутствия человека, позволяющий оперативно дезинфицировать поверхности и объемы пространств, где регулярно присутствуют люди. Компактность и производительность данного аппарата позволяет существенно повысить эффективность работы при проведении очистки в замкнутых пространствах любого размера.