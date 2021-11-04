Новый антирекорд: в России зафиксировали 1 195 смертей от COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки от коронавируса скончались 1 195 человек, что стало новым антирекордом для страны с момента начала пандемии. Статистика была обнародована оперативным штабом по борьбе с распространением инфекции.

Суточный прирост больных COVID-19 в РФ составил 40 217 человек. Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии увеличилось до 8 673 860.

Рекорд по заболеваемости среди российских городов традиционно принадлежит Москве - 6 305 зафиксированных заражений в течение 24 часов.