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На земле, в воде и в космосе: как россияне отмечают День народного единства

Роман Захаров
10:57 04.11.2021
Главные официальные торжества по случаю праздника развернутся в Севастополе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в России отмечают День народного единства. Раньше всех он наступил на Дальнем Востоке. На всех боевых кораблях Тихоокеанского флота под гимн страны подняли флаги расцвечивания.

Из-за пандемии большинство мероприятий пройдет в онлайн формате. Главные официальные торжества развернутся в Севастополе. Президент РФ Владимир Путин посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны.

В Москве к празднику открылась выставка реликвий, связанных с именем Дмитрия Пожарского. В Историческом музее на Красной площади можно увидеть саблю князя, который в 1612 году вместе с Кузьмой Мининым возглавил народное ополчение и освободил столицу от польско-литовских интервентов. В экспозиции представлены также Евангелие Пожарского и знамя ополчения.

С праздником всех россиян сегодня поздравили даже из космоса: с торжественной речью в гражданам нашей страны обратился космонавт Петр Дубров.

День народного единства отмечают и в Сирии. Там на авиабазе Хмеймим Аллею Героев украсили ярко-красными гвоздиками. А рядом, и это еще одна традиция, высадили деревья. Также перед военнослужащими, несущими боевую вахту вдали от родины, выступили артисты Большого театра.

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