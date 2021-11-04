Вопросы истории ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму Роман Захаров © Фото: Element5, Digital Pexels Читайте нас на: УФСБ РФ по Республике Крым передаст в Музей обороны Севастополя копии рассекреченных документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов, возглавляемых генерал-полковником Эрвином Густавом Йенеке. Документы были обнародованы в преддверии трагической даты в истории Крыма - Дня оккупации города Алушты. «Подготовлены к передаче в Музей обороны Севастополя архивные материалы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й армии Вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год», - проинформировали в ФСБ. © ФСБ РФ Из документов можно узнать, что во время допроса Йенеке рассказал, что входящие в состав 17-й армии дивизии действовали на севере и северо-востоке Крыма, на Керченском полуострове и в горах. Штаб-квартира генерала, согласно рассекреченному материалу, находилась в Симферополе, а позже она передислоцировалась в Севастополь. © ФСБ РФ Помимо этого, немецкий военачальник сознался в насильственной эвакуации населения Кубани в Крым. «Эвакуация населения производилась насильственным образом, никто добровольно со своего места уходить не хотел. Эта насильственная эвакуация гражданского населения была произведена частями немецкой армии в хорошую погоду, при достаточном количестве транспортных средств и проходила очень удачно. Население из Новороссийска и с Кубани было нами угнано в Крым», - говорится в одном из протоколов допроса генерала. © ФСБ РФ Гитлеровцы объясняли насильственное переселение тем, что Крым во время Великой Отечественной войны был мало заселен, и необходимы были люди для ведения сельского хозяйства и обеспечения немецкой армии продовольствием. Тех, кто отказывался подчиняться насильственной эвакуации, арестовывали. На вопросы советских следователей о том, расстреливались ли те, кто не подчинился, Йенеке дал отрицательный ответ. © ФСБ РФ Уже в Крыму при генерале румынские подразделения учиняли зверства в отношении мирных граждан. «Я знал, что румынские солдаты, участвующие в действиях против партизан, грабили население, выгоняли их из сел, переселяли в другие районы Крыма, уничтожили целые села, в связи с чем гражданское население этих районов, будучи озлобленным против нас, уходило к партизанам. Я, безусловно, несу ответственность и за действия румынских частей, насколько они входили в состав армии, которой я командовал, однако, я прошу верить, что указаний по зверствам и злодеяниям я не давал», - сообщил следствию генерал-полковник. Йенеке был арестован советскими войсками в 1945 году. В ноябре 1947 года во время «Севастопольского судебного процесса» военный трибунал Черноморского флота приговорил его к 25 годам тюрьмы. © ФСБ РФ УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» продолжает работу по рассекречиванию архивных документов, разоблачающих нацистские преступления в Крыму, с целью установления имен всех жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и увековечения их памяти. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика