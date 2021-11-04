Телеканал «Звезда» на facebook
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму

Роман Захаров
10:15 04.11.2021
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
© Фото: Element5, Digital Pexels
Читайте нас на:

УФСБ РФ по Республике Крым передаст в Музей обороны Севастополя копии рассекреченных документов, свидетельствующих о преступлениях нацистов, возглавляемых генерал-полковником Эрвином Густавом Йенеке. Документы были обнародованы в преддверии трагической даты в истории Крыма - Дня оккупации города Алушты.

© ФСБ РФ

«Подготовлены к передаче в Музей обороны Севастополя архивные материалы, свидетельствующие о зверствах солдат 17-й армии Вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в период с 1943 по 1944 год», - проинформировали в ФСБ.

Из документов можно узнать, что во время допроса Йенеке рассказал, что входящие в состав 17-й армии дивизии действовали на севере и северо-востоке Крыма, на Керченском полуострове и в горах. Штаб-квартира генерала, согласно рассекреченному материалу, находилась в Симферополе, а позже она передислоцировалась в Севастополь.

© ФСБ РФ

Помимо этого, немецкий военачальник сознался в насильственной эвакуации населения Кубани в Крым.

© ФСБ РФ

«Эвакуация населения производилась насильственным образом, никто добровольно со своего места уходить не хотел. Эта насильственная эвакуация гражданского населения была произведена частями немецкой армии в хорошую погоду, при достаточном количестве транспортных средств и проходила очень удачно. Население из Новороссийска и с Кубани было нами угнано в Крым», - говорится в одном из протоколов допроса генерала.

Гитлеровцы объясняли насильственное переселение тем, что Крым во время Великой Отечественной войны был мало заселен, и необходимы были люди для ведения сельского хозяйства и обеспечения немецкой армии продовольствием. Тех, кто отказывался подчиняться насильственной эвакуации, арестовывали. На вопросы советских следователей о том, расстреливались ли те, кто не подчинился, Йенеке дал отрицательный ответ.

© ФСБ РФ

Уже в Крыму при генерале румынские подразделения учиняли зверства в отношении мирных граждан.

«Я знал, что румынские солдаты, участвующие в действиях против партизан, грабили население, выгоняли их из сел, переселяли в другие районы Крыма, уничтожили целые села, в связи с чем гражданское население этих районов, будучи озлобленным против нас, уходило к партизанам. Я, безусловно, несу ответственность и за действия румынских частей, насколько они входили в состав армии, которой я командовал, однако, я прошу верить, что указаний по зверствам и злодеяниям я не давал», - сообщил следствию генерал-полковник.

Йенеке был арестован советскими войсками в 1945 году. В ноябре 1947 года во время «Севастопольского судебного процесса» военный трибунал Черноморского флота приговорил его к 25 годам тюрьмы.

© ФСБ РФ

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» продолжает работу по рассекречиванию архивных документов, разоблачающих нацистские преступления в Крыму, с целью установления имен всех жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и увековечения их памяти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:15 Вопросы истории
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
09:58 В стране и мире
Видео
Природный пожар в тундре Магаданской области удалось локализовать
09:21 В стране и мире
Руководители авиакомпании могли находиться на борту разбившегося под Иркутском Ан-12
08:44 Армия
Видео
Обнаружение «шпиона» и стрельба из бесшумного оружия: кадры учений разведки в Нижегородской области
06:35 Армия
Видео
На всех кораблях ТОФ подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства
Популярное
Названы четыре самых полезных сухофрукта
Ученые нашли неожиданный и эффективный способ лечения рака
Видео
Неизвестный обокрал могилу Децла
Отец Бритни Спирс требует немедленного прекращения опеки над дочерью
СМИ узнали, что Болдуин может не вернуться в кино
Видео
Путин предложил посмотреть на зашедший в Черное море американский корабль через прицел систем обороны
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.