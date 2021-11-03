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Разведчики ВВО получили новейшие АК-12

Роман Захаров
06:59 03.11.2021
Новая модель автомата Калашникова имеет повышенную эргономику и кучностью стрельбы.
Разведчики ВВО получили новейшие АК-12
© Фото: АО «Рособоронэкспорт»
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Партию новейших автоматов Калашникова получили разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Бурятии. Об этом информирует пресс-служба ВВО.

«АК-12 калибра 5,45 миллиметров абсолютно нового уровня разработан концерном "Калашников". На общевойсковых полигонах военнослужащие провели пристрелку и обслуживание оружия», - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что по сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М, новая модель имеет повышенную эргономику и кучностью стрельбы. Кроме того, производитель увеличил запас живучести ствола, для производства которого теперь используют более современную технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения - как военного, так и гражданского. Автомат разработали по программе «Ратник», в качестве элемента перспективного комплекса оснащения солдат и офицеров ВС РФ, и в конце 2018 года был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.

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