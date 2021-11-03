Роспотребнадзор запретил ввозить лимоны из Турции в Россию

Роспотребнадзор сообщил о запрете на ввоз в Россию лимонов из Турции, в которых было установлено превышение допустимого уровня пестицидов. Соответствующее распоряжение размещено в среду, 3 ноября, на официальном сайте ведомства.

В цитрусах, которые производит одна из турецких компаний, был обнаружен пестицид хлорпирифос, отравление им может привести к нарушениям работы сердца, нервной системы и ЖКТ. Уже поступившаяпродукция будет изъята из оборота.

Ранее специалисты Роскачества обнаружили пестициды в бананах из Эквадора. Сообщалось, что вся проверенная продукция была отмечена знаком сертификации ЕС – «Евролистом».