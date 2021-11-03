Умер исполнитель песен «Москва» и «Казачок» Жоржи Данн
Музыкант скончался в больнице в возрасте 81 года.
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Известный певец Жоржи Данн умер в больнице испанского Мадрида. Об этом 3 ноября со ссылкой на медицинские источники сообщила газета Pais. Отмечается, что 81-летний исполнитель скончался во время операции на бедре.
Настоящее имя музыканта – Жорж Майер Дан, он родился в Париже. В середине шестидесятых начал выступать на сцене в Испании. Большую роль в творчестве певца играли русские мотивы, международную известность Данну подарила песня «Казачок» (Casatschok). В 1980 году также исполнил популярную по сей день композицию «Москва» (Moscú).