Умер исполнитель песен «Москва» и «Казачок» Жоржи Данн

Известный певец Жоржи Данн умер в больнице испанского Мадрида. Об этом 3 ноября со ссылкой на медицинские источники сообщила газета Pais. Отмечается, что 81-летний исполнитель скончался во время операции на бедре.

Настоящее имя музыканта – Жорж Майер Дан, он родился в Париже. В середине шестидесятых начал выступать на сцене в Испании. Большую роль в творчестве певца играли русские мотивы, международную известность Данну подарила песня «Казачок» (Casatschok). В 1980 году также исполнил популярную по сей день композицию «Москва» (Moscú).