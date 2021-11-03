Антиковидный «майдан»: что происходит на Украине после введения новых ограничений

В Киеве прошел митинг против обязательной вакцинации и карантина. На площади у здания Верховной рады собрались несколько сотен человек. Протестующие требовали снять все антиковидные ограничения в то время как Украина вошла в тройку мировых лидеров по ежедневной смертности от коронавируса. Напряжение в стране усиливают энергетический кризис и отставка сразу нескольких министров.

Все, как один, без масок, идут привычным маршрутом к Верховной раде. Подходы к зданию парламента Украины протестующие перекрывают сразу с нескольких направлений - сказывается опыт Майдана. Сегодня тоже «майдан», на этот раз - антиковидный.

«Они нас запугивали, они наставили военной техники тут, но мы все равно их не боимся... Они понимают, что сила и правда за нами», - высказывается одна из протестующих.

Настроение у митингующих приподнятое: улыбки, объятия. Привезли их, по традиции, из разных областей страны, на фоне катастрофической ситуации с эпидемией: Украина входит в тройку мировых лидеров по ежедневной смертности от коронавируса.

В толпе и знакомые лица - бывший депутат Надежда Савченко теперь выступает против действия властей и жалуется, что несколько недель была задержана в аэропорту с якобы фальшивым COVID-сертификатом. А один из нынешних депутатов Юрий Камельчук - рьяный противник вакцинации на Украине. Главное - иметь отрицательный ПЦР-тест.

«Тут просто подсчитать надо: если мы будем работать через неделю на пленарных заседаниях три недели подряд, то минимум два сертификата на неделю. Допустим, он стоит 500 гривен, умножаем на 2 - 1000. Итого в месяц - 3000 гривен. Даже если будет 800 гривен за сертификат, я готов платить эту цену», - говорит он.

Если для депутата потратиться на сертификат не проблема, то митингующие просто требуют снять все антиковидные ограничения - вернуть школьников с дистанционного обучения за парты и отменить обязательную вакцинацию. Но и другие крайности сейчас не редкость на Украине. В очередях за прививкой случаются драки, вакцин не хватает даже для тех, кто хочет или кого обязали прививаться.

«Общество разделено на тех, кто за и кто против. Если бы это была самая большая проблема. Проблема в том, что коронавирусный фонд, большая часть его была потрачена не целевым образом. Люди не подготовились к новым волнам, койко-мест не хватает, кислорода не хватает. А теперь принуждают вакцинироваться, людей ломают через колено», - объясняет глава Харьковской городской организации «Оппозиционная платформа – За жизнь» Андрей Лесик.

Через колено сегодня ломали не только обычных людей, но и самих министров. Отставку сразу пяти членов правительства утвердили депутаты Верховной рады. Кто-то, как, например, бывший первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко уходит со скандалом - СБУ сегодня проводит обыски в Налоговой службе Украины, а именно ее Любченко возглавлял до получения должности в правительстве. А другой вице-премьер Алексей Резников после своего увольнения стал главным кандидатом на кресло министра обороны. Его сегодня освободил Андрей Таран.

На всем этом фоне все ближе зима. Энергетический кризис на Украине из системного грозит перерасти в полный коллапс энергетики. Соседняя Белоруссия начала накануне поставки электричества, но ни угля, ни газа, ни той же электроэнергии в полном объеме на зимний период брать пока неоткуда.

«Дефицит будет, катастрофы полной не будет. Тяжелейший сезон предстоит, с большими платежками для населения, остановкой многих предприятий. Самая лучшая возможность - нормализовать торговлю углем, который тоже может поставить Россия, газом и нефтепродуктами», - считает политолог Сергей Станкевич.

А вот у жителей Донецкой и Луганской народной республик насущные проблемы прилетают уже почти каждый день в виде очередных снарядов с украинской стороны. На этот раз управляемая противотанковая ракета с лазерным наведением угодила в жилой дом. Повреждена крыша и фасад здания.

«Это было в час дня, в этот день у нас подвоз воды, и когда снаряд прилетел в крышу шестого дома все жители находились на улице. Очень много было паники. Давно такого мы не видели. Слышать - слышим, а вот воочию наблюдать это седьмой-восьмой год - это очень сложно для жителей. И нервы сдают у людей, и плохо женщине было», - рассказывает очевидица.

Постоянное нагнетание напряжения - тоже способ ведения войны. А тут еще и новости о переброске тяжелой техники к линии соприкосновения. По данным ОБСЕ, в последние дни к границам ДНР и ЛНР переброшены десятки тяжелых орудий, танков и другой бронетехники. Смена руководства в министерстве обороны Украины оптимизма жителям Донецкой и Луганской республик тоже не добавляет.