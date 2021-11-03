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Минобороны РФ разрабатывает системы данных для реализации стратегии вооружения

Иван Линдеманн
17:18 03.11.2021
Базовая задача - чтобы перспективные образцы вооружения и техники обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз, сказал Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В Министерстве обороны России идет разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по ОПК.

«Все приоритеты и задачи должны быть в полной мере отражены в новой государственной программе вооружения до 2033 года. Разработка документа единой системы исходных данных для ее формирования в Министерстве обороны уже идет», - сказал президент.

Базовая задача - чтобы перспективные образцы вооружения и техники обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз, заключил президент.

На этом же совещании Путин заявил, что современные вооружения, не имеющие аналогов в мире, обеспечили высокий уровень военной безопасности России. Испытания на государственном уровне подтвердили уникальные характеристики российских лазерных установок «Пересвет», а также гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал». Также, по словам главы государства, сейчас завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», со следующего года она будет поступать на вооружение ВМФ.

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