Вопреки страшным цифрам: на Украине и в Нидерландах начались протесты из-за ограничений по COVID-19

Резкий всплеск заражений коронавирусом в Европе спровоцировал новые ограничения и новые протесты. Митингуют против сдерживающих заболевание мер и на Украине, где каждый день устанавливают новые рекорды по смертности.

Движение в центре Киева парализовано. У Верховной рады - массовое скопление людей. Все, как один, без маски. На антиковидный «Майдан» везли «антивакцинаторов» со всех областей страны.

«Моя цель достигнута. Я сел в автобус без всяких намордников, без всяких сертификатов», - делится один из протестующих.

Пришедшие на митинг требуют снять все антиковидные ограничения - вернуть школьников за парты с дистанционки и отменить обязательную вакцинацию. При этом Украина находится в мировой тройке лидеров по ежедневной смертности от коронавируса.

«Они нас запугивали, они наставили военной техники тут. Но мы все равно их не боимся... они понимают, что сила и правда за нами», - говорит еще одна участница митинга.

В Нидерландах тем временем полиция, разгоняя демонстрантов, действует жестко. Лозунг «рождены быть свободными» разбивается о щиты и резиновые дубинки. В ответ летят камни и бутылки. Резкий всплеск заражений вынудил вернуть в стране антиковидные ограничения. Без маски или QR-кода никуда нельзя - будь то улица, бар или рейсовый автобус.

По всему миру COVID-19 уже забрал пять миллионов жизней. Печальные цифры статистики для «антиваксеров» - не аргумент. Как и переполненные больницы. В Латвии Рижская Восточная клиническая больница разместила койки прямо в своем гараже. А рядом со здравницей появился большой серый контейнер с холодильником - это мобильный морг.

Одни из самых высоких показателей заболеваемости и смертности из-за ковида зафиксированы в Румынии. Больницы не справляются с нагрузкой, в отделениях реанимации нет свободных мест. Власти вынуждены просить помощи у соседей: тяжелобольных пациентов военной авиацией отправляют в Германию, помогать приехали врачи немецкого бундесвера.

Число инфицированных в мире превысило 247 миллионов. И в Европе ситуация не самая лучшая. Министр здравоохранения Болгарии назвал обстановку в стране национальной катастрофой и призвал население «носить эти проклятые маски».