Походы на край Земли и космические экспедиции: в Хабаровске заработала передвижная выставка РГО

В Хабаровске начала работу уникальная передвижная выставка Русского географического общества. Среди экспонатов - дневники русских исследователей с подробным описанием сложнейших маршрутов, в том числе по территориям Дальнего Востока.

Не меньшую ценность представляют раритеты, связанные с космической отраслью. Например, имеется вращающееся кресло с макетом космонавта в позе эмбриона. Можно увидеть и фото из личного архива Юрия Гагарина, его шлем и зачетную книжку из Высшего летного училища.

Также можно посмотреть уменьшенные точные копии кораблей Каспийской флотилии из личной коллекции министра обороны РФ Сергея Шойгу. Выставка развернута с 31 октября по 7 ноября в Военно-историческом музее.