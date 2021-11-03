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Походы на край Земли и космические экспедиции: в Хабаровске заработала передвижная выставка РГО

Андрей Аркадьев
14:56 03.11.2021
После Хабаровска выставка продолжит работу в Южно-Сахалинске, затем в Петропавловске-Камчатском, а после этого - во Владивостоке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Хабаровске начала работу уникальная передвижная выставка Русского географического общества. Среди экспонатов - дневники русских исследователей с подробным описанием сложнейших маршрутов, в том числе по территориям Дальнего Востока.

Не меньшую ценность представляют раритеты, связанные с космической отраслью. Например, имеется вращающееся кресло с макетом космонавта в позе эмбриона. Можно увидеть и фото из личного архива Юрия Гагарина, его шлем и зачетную книжку из Высшего летного училища.

Также можно посмотреть уменьшенные точные копии кораблей Каспийской флотилии из личной коллекции министра обороны РФ Сергея Шойгу. Выставка развернута с 31 октября по 7 ноября в Военно-историческом музее.

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