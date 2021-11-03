Жизнь в эпоху локдауна: как борются с пандемией в разных уголках России

В России выросла смертность от коронавируса. За последние сутки было зарегистрировано почти 1200 летальных исходов. И хотя заболеваемость COVID-19 в стране снизилась на тысячу человек за день, снижать контроль в регионах не собираются.

О возможном продлении нерабочих дней заявили в Ульяновской области. В Новгородской с 8 ноября приостанавливают непродовольственную торговлю, работу общепита, кинотеатров, сферы бытовых услуг. В Псковской области систему QR-кодов намерены сохранить до новогодних праздников.

В отели в Ялте просто так не заселяют. Нужен QR-код. И тут уже иные сложности. Многие пенсионеры хоть и делают прививку вовремя, но осваивать современные технологии не успевают. Аккаунты в онлайн-сервисах - это слишком сложно для пожилых. Но проверка сурова ко всем без исключения.

Но без такого контроля остановить распространение вируса не получится. Власти Севастополя отмечают, что после введения блокпостов на въезде в город и строгой проверки QR-кодов удалось снизить турпоток. Сегодня эту жесткую меру отменили.

Сейчас машины уже проезжаются свободно. А за все время, что проработали блокпосты, в Севастополь не пропустили 365 машин и два экскурсионных автобуса.

Нет туристов. А значит и никаких столпотворений. Так проще соблюдать ковидные ограничения. Власти курорта на это и рассчитывали. А вот экскурсоводы конечно мечтали о другом. И их мечты, похоже, сбываются. Закрытый город наоборот вызвал интерес. Сейчас бронирование туров на предстоящие праздники резко подскочило. Но экскурсии, опять же, не для всех. Только ограниченные группы и только по QR-коду.

Но некоторым все-таки больше по душе «лазейки в законе», чем игра по правилам. В столичных клубах, к примеру, устраивают тайные вечеринки.

Закрыть двери изнутри, собрать гостей и музыку на полную. Такие тусовки - это новый вид развлечений. Те, кто их посещают, даже крупных штрафов не боятся. Не задумываясь публикуют видео в соцсетях.

По всей стране много нарушений. Но еще больше с каждым днем зараженных новым штаммом. «Дельта», как известно, распространяется быстрее. В Крыму побит очередной антирекорд - 732 случая заражения за сутки. Но и прививочные кабинеты собирают аншлаги.

Накануне в России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки.

У 8% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений.