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Эколог предупредил о последствиях от тумана для людей с хроническими заболеваниями

Роман Захаров
12:49 03.11.2021
Специалист Антон Хлынов считает, что столице надо пересмотреть свой подход к охране природы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В настоящий момент сложно говорить о концентрации вредных веществ в московском воздухе, поскольку нет системы, которая может точно определить такие показатели. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил член Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате РФ, член РГО Антон Хлынов.

«Для того, чтобы говорить о каких-то конкретных последствиях или показателях концентрации веществ нужно иметь данные наблюдений, данные мониторинга. Официальные, желательно открытые... Пока у нас отсутствует система, которая позволяет иметь полную, достоверную картину. В силу того, что загрязнение, особенно атмосферное, оно очень динамичное и часто его концентрация зависит от меняющихся погодных условий, от концентрации источников загрязнения и от характера источника загрязнения. Поэтому, что-либо конкретное сейчас говорить достаточно сложно», - объяснил специалист свою позицию.

При этом эколог добавил, что укутавший Москву туман свидетельствует о том, что с экологией в городе не все в порядке. Также он высказал предположение, после случившегося у некоторых людей могут обостриться хронические заболевания.

«Конечно стоит ожидать, что с изменением погодных условий загрязнение рассеется. Если бы проводились исследования, то они бы, скорее всего, подтвердили некоторый всплеск каких-то обострений у людей, страдающих хроническими заболеваниями. Последствия для какой-то части населения будут, но в чем они проявятся - судить сложно. Но тот смог, который мы наблюдали, это индикатор того, что у нас с состоянием воздуха в Москве не все в порядке. Будем надеяться, что с изменением погодных условий концентрация этих взвешенных частиц, которые могут нести в себе что угодно - токсины, тяжелые металлы, оно рассеется. Но городу, конечно, нужно менять вектор своего развития и вообще подходы к охране природы, больше уделять внимания экологизации градостроительной деятельности», - резюмировал Антон Хлынов.

Утром 3 ноября в экстренных службах сообщили, что уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе в Москве увеличился за минувшие сутки почти в два раза. О том, что густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды, ранее в беседе со «Звездой» предупредил эколог и климатолог Александр Шувалов.

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