Холод и пламя: пожар охватил тундру под Магаданом в 20-градусный мороз

Пользователи Сети опубликовали видео пожара в Магаданской области. Возгорание площадью около 360 гектаров тушат в 15 километрах от поселка Армань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя «Авиалесоохраны».



«Горит сухая трава. Площадь 360 гектаров. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Сотрудники “Авиалесоохраны” тушат, всего 12 человек работают. У нас проблемы с водой, водоемы все в округе уже замерзли, до 20 градусов мороза в этих местах. Проехать туда невозможно, там болото подмерзшее. Но воду подвозят, пожарные ходят за ней несколько километров», - говорится в сообщении.

Следует отметить, что ситуация с природным пожаром в ноябре для региона является необычной, так как обычно в это время тундра засыпана снегом, трава загорелась при минусовой температуре.

Кроме того, замначальника службы пожаротушения ГУ МЧС по области Александр Плющев отметил, что угрозы жизни людей в близлежащих поселках нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не была превышена.