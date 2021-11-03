В России засекретят закупки ФСО и Росгвардии

Начиная со следующего года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия будут проводить закупки на закрытых тендерах. Об этом говорится в подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, ведомства с 1 января 2022 года при закупках товаров, работ или услуг должны будут применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

В документе также говорится, что закрытыми останутся закупки Министерства обороны, СВР и ФСБ.