Домогаров опроверг слухи об уходе из Театра Моссовета

Актер Александр Домогаров в беседе со «Звездой» опроверг слухи о своем уходе из Театра Моссовета.

«Я не ушел. Взял отпуск на полгода», - коротко ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Не подтвердили информацию об уходе артиста и в пресс-службе театра, уточнив, что Домогаров приостановил свое участие в спектаклях из-за других имеющихся у него проектов.

«Не подал он заявление. Все нормально, работает. Просто у него сейчас есть проекты на стороне, поэтому он сейчас временно не играет в спектаклях. А так - актер Театра Моссовета. Никаких заявлений об уходе он не подавал. Все нормально», - рассказала «Звезде» директор по связям с общественностью Театра Моссовета Татьяна Горина.

Ранее «СтарХит», ссылаясь на неназванный источник, сообщил, что Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета. По информации издания, известный актер якобы не поладил с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли, из-за чего принял решение покинуть труппу.