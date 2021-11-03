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Домогаров опроверг слухи об уходе из Театра Моссовета

Роман Захаров
11:01 03.11.2021
По словам артиста, он не увольнялся из театра, а просто взял отпуск.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Актер Александр Домогаров в беседе со «Звездой» опроверг слухи о своем уходе из Театра Моссовета.

«Я не ушел. Взял отпуск на полгода», - коротко ответил он на соответствующий вопрос корреспондента.

Не подтвердили информацию об уходе артиста и в пресс-службе театра, уточнив, что Домогаров приостановил свое участие в спектаклях из-за других имеющихся у него проектов.

«Не подал он заявление. Все нормально, работает. Просто у него сейчас есть проекты на стороне, поэтому он сейчас временно не играет в спектаклях. А так - актер Театра Моссовета. Никаких заявлений об уходе он не подавал. Все нормально», - рассказала «Звезде» директор по связям с общественностью Театра Моссовета Татьяна Горина.

Ранее «СтарХит», ссылаясь на неназванный источник, сообщил, что Александр Домогаров написал заявление об уходе из Театра Моссовета. По информации издания, известный актер якобы не поладил с новым художественным руководителем театра Евгением Марчелли, из-за чего принял решение покинуть труппу.

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