Две российские подлодки уничтожили «Калибрами» корабли «противника» в Черном море

Экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» уничтожили «корабли» условного противника ракетами «Калибр» на учениях в Черном море. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям "противника", роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей ЧФ», - говорится в сообщении.

«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Лодка заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Подлодка «Ростов-на-Дону» также относится к проекту 636.3. Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.