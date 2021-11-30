В России могут ввести запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов

В России намерены усилить контроль за движением снегоходов, квадроциклов, болотоходов и багги. Как сообщает «Коммерсант», министерство сельского хозяйства уже составило перечень неисправностей. Как ожидается, на основании данного списка Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию этих видов транспорта.

«Новая процедура будет применяться при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии номерного знака. Какими именно последствиями чреват запрет для владельцев, пока неясно», - отмечает издание.

Также, по данным издания, в список дефектов, при которых технику планируют блокировать, вошли: неисправность тормозов, звукового сигнала, превышение содержания вредных веществ в выхлопе.

Ожидается, что изменения в закон «О самоходных машинах и других видах техники» вступит в силу в июле 2022 года.