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В России могут ввести запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов

Иван Линдеманн
09:43 30.11.2021
В список дефектов, при которых технику планируют блокировать, вошли: неисправность тормозов, звукового сигнала, превышение содержания вредных веществ в выхлопе.
В России могут ввести запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов
© Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
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В России намерены усилить контроль за движением снегоходов, квадроциклов, болотоходов и багги. Как сообщает «Коммерсант», министерство сельского хозяйства уже составило перечень неисправностей. Как ожидается, на основании данного списка Гостехнадзор сможет запрещать эксплуатацию этих видов транспорта.

«Новая процедура будет применяться при неисправностях рулевой и выхлопной систем, неработающих фарах, стоп-сигнале или отсутствии номерного знака. Какими именно последствиями чреват запрет для владельцев, пока неясно», - отмечает издание.

Также, по данным издания, в список дефектов, при которых технику планируют блокировать, вошли: неисправность тормозов, звукового сигнала, превышение содержания вредных веществ в выхлопе.

Ожидается, что изменения в закон «О самоходных машинах и других видах техники» вступит в силу в июле 2022 года.

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