Князь Альбер II посетил фотовыставку РГО «Самая красивая страна» в Монако

Князь Монако Альбер посетил фотовыставку Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна», которая посвящена образу современной России.

Этот грандиозный проект уже экспонировался в десяти странах, а общее число посетителей превысило 50 миллионов по всему миру. В Монако его ждали давно, но из-за пандемии коронавирусной инфекции открытие состоялось только в этом месяце.

Экспозицию открыли в старейшем сквере королевства на территории Садов Святого Мартина. На фотовыставке представлены захватывающие пейзажи России и фотографии животных, которые показывают природное богатство и красоту России.

Следует отметить, что Альбер II уже 10 лет является членом Попечительского совета РГО и участвует в природоохранной деятельности, а также в сохранении и популяризации культурного наследия.