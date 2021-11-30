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Князь Альбер II посетил фотовыставку РГО «Самая красивая страна» в Монако

Анна Назайкина
08:54 30.11.2021
Этот масштабный проект уже экспонировался в десяти странах, а общее число посетителей превысило 50 миллионов по всему миру.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Князь Монако Альбер посетил фотовыставку Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна», которая посвящена образу современной России.

Этот грандиозный проект уже экспонировался в десяти странах, а общее число посетителей превысило 50 миллионов по всему миру. В Монако его ждали давно, но из-за пандемии коронавирусной инфекции открытие состоялось только в этом месяце.

Экспозицию открыли в старейшем сквере королевства на территории Садов Святого Мартина. На фотовыставке представлены захватывающие пейзажи России и фотографии животных,  которые показывают природное богатство и красоту России.

Следует отметить, что Альбер II уже 10 лет является членом Попечительского совета РГО и участвует в природоохранной деятельности, а также в сохранении и популяризации культурного наследия.

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