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В честь подвига советских асов: в Москве состоялась премьера фильма «Летчик»

Анна Назайкина
07:03 30.11.2021
По словам режиссера картины, главный герой - это собирательный образ, состоящий из девяти героических историй.
В честь подвига советских асов: в Москве состоялась премьера фильма «Летчик»
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве состоялась премьера нового фильма «Летчик» о жизни, подвигах и испытаниях, через которые пришлось пройти боевым экипажам самолетов в годы Великой Отечественной войны.

Главный герой картины - военный летчик Николай Комлев. Когда его борт сбивают, он оказывается в зимнем лесу. Чтобы выжить, нужно добраться до своих. Летчика в картине сыграл Петр Федоров.

«В нашей истории важно, что это человек, изначально лишенный любви. Он из детдома. У него не было родителей, он не знал, что такое любовь. Он искал себя...в итоге стал вот таким специалистом, таким летающим воином, обрел себя в этом. Любовь ему повстречалась, только он соприкоснулся с ней, он ее тут же лишился, и судьба подарила ему такое злоключение, из которого он смог выбраться», - рассказал актер о своем герое.

По словам режиссера картины Рената Давлетьярова, главный герой - это собирательный образ. В нем сложилось по меньше мере девять реальных героических историй того времени, но самым узнаваемым стал подвиг Героя Советского Союза, военного летчика-истребителя Алексея Маресьева.

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