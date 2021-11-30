Республиканцы заблокировали проект оборонного бюджета США с санкциями против РФ

Республиканцы во время процедурного голосования в Сенате Конгресса США заблокировали дальнейшее прохождение проекта оборонного бюджета государства на следующий финансовый год (начался 1 октября). Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

В поддержку перехода проекта на следующий этап рассмотрения в Сенате проголосовали 45 сенаторов (для положительного решения нужно было набрать 60 голосов). Против высказался 51 законодатель.

Стоит отметить, что в проект оборонного бюджета на сумму почти 770 миллиардов долларов включены, в том числе, санкции в отношении России. Перед заседанием лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что его однопартийцы заблокируют проект бюджета из-за того, что имеющие большинство демократы ранее не допустили утверждения некоторых предложений. Речь идет о пакете с 18 поправками, среди которых - дополнительные ограничения против «Северного потока - 2».