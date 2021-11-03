На земле, в воде и в небе: в ЗВО подвели итоги боевой подготовки в 2021 году

Соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) во время учений в 2021 году усовершенствовали слаженность, планирование, а также подготовку различных видов боя в короткие сроки. Кроме того, военнослужащие управляли действиями войск в условиях динамичной и быстро меняющейся обстановки. Также были отработаны методы борьбы с малогабаритными разведывательными и ударными БПЛА.

Всего в этом учебном году было проведено порядка 200 командно-штабных учений и примерно 40 тактических учений на местности с выполнением боевых стрельб. В результате тренировок КШУ и КШТ органы управления соединений и воинских частей успешно освоили средства единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), возможности которой теперь используют в работе.

В ходе учений активно отрабатывались способы борьбы с последствиями применения оружия массового поражения, в том числе по дезактивации вооружения и военной техники. Особое внимание было уделено действиям личного состава в условно зараженной зоне.

Рекордное количество часов в небе провела авиация Ленинградской армии ВВС И ПВО. Летчики успешно выполнили все нормативы по перебазированию на запасные аэродромы и уходу от авиационного удара условного противника.

Главным экзаменом для военнослужащих ЗВО в этом году стало масштабное совместное стратегическое учение «Запад-2021». Оно прошло одновременно на девяти российских полигонах и на пяти белорусских. Участниками учений стали почти 200 тысяч военнослужащих. Были задействованы 80 самолетов, и вертолетов, около 760 единиц боевой техники, в том числе более 290 танков, а также 15 кораблей Балтийского флота.