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Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты ради спасения гривны

Ян Брацкий
02:52 30.11.2021
По итогам недели, курс снизился еще на 31 копейку, до 26,56 гривны за один доллар.
Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты ради спасения гривны
© Фото: flickr
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Национальный банк Украины за минувшую неделю продал на межбанковском валютном рынке рекордные 630 миллионов долларов ради спасения гривны. Однако, национальная валюта продолжила падение, несмотря на все предпринятые меры, отмечает портал finance.ua. По итогам недели, курс снизился еще на 31 копейку, до 26,56 гривны за один доллар.

Начиная с 2021 года Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке 3,6 миллиарда и продал 984,7 миллиона долларов. Сальдо интервенций составило 2,6 миллиарда долларов.

Ранее украинский регулятор ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 3,1% с 3,8% и в 2022 году до 3,8% с 4%. Бюджет Украины на текущий год был принят с дефицитом 5,5% ВВП, расчетной инфляцией в 7,3% и планируемым ростом экономики на 4,6%.

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