Закрытие границ и огромные штрафы: на какие меры идут власти стран в борьбе с новым COVID-штаммом

Россия не последует примеру других стран и не будет вводить огромные штрафы за отказ от вакцинации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На такие радикальные меры решили пойти в Австрии. Там планируют штрафовать антипрививочников на семь тысяч евро. В Японии закрывают границы для всех иностранцев. Чтобы не допустить проникновения «омикрона». Новый опасный штамм коронавируса появился в ЮАР и уже заражает Европу.

В реалити-шоу на современный лад попали ученые Уральского федерального университета. Они стали узниками изолированной страны. Шесть человек возвращались с экспедиции по поиску метеорита в Антарктиде с пересадкой в ЮАР. В это время появились первые новости о новом штамме коронавируса.

В плену нового штамма коронавируса в ЮАР стали 730 российских граждан. Они сорганизовались в большом чате. Торопясь покинуть Южную Африку, туристы и рабочие ринулись на сайт посольства. Непривычной нагрузки сервер не выдержал.

Авиасообщение с Южной Африкой остановили многие страны, в том числе и Россия. Но, тем не менее, география его распространения растет. Плюс три страны за сутки, всего на карте двадцать государств с носителями «омикрона». Сегодня случаи заражения зафиксировали в Испании, Австрии, Японии. Вирусный пас отдали шотландцам спортсмены из ЮАР. «Омикрон» оказался в Великобритании после матча команд двух стран в регби.

У нового штамма более 40 мутаций. Но главная его особенность, отмечают в ВОЗ, высокая скорость распространения. Сто заболевших за несколько дней.

У разработчиков вакцины новая забота. Адаптировать действующие прививки под новый штамм.

В российском Минздраве уже заявили, что вакцинированные «Спутник V» смогут избежать тяжелого течения болезни, даже при заражении «омикроном».

К слову, в Россию новый штамм пока не проник, но подготовка у границ на Дальнем Востоке уже идет.

В феврале у НИЦ имени Гамалеи в планах выпустить три миллиарда доз вакцин с белком «омикрона». Иммунизация, отмечают специалисты, пока останется единственным надежным способом избежать тяжелого течения болезни.

Купировать распространение вируса можно, ограничив передвижения людей на международном авиасообщении. Правда от отсутствия туристов страдают целые предприятия. Нокаутирован флагман в производстве шоколада, австрийская фирма конфет «Моцарт» обанкротилась из-за снижения турпотока.

В Вене планируют ужесточить законодательство для невакцинированных. Любой, кто отказывается от прививки, заплатит до 7200 евро. На этом фоне добровольная вакцинация в России выглядит безобидной. В Кремле введение штрафов для отказавшиеся от прививок не рассматривают.

Пока же в интернете противники прививок продолжают распространять небылицы. К медикам присоединились музейные работники. Они создали виртуальную экскурсию по Красной зоне в НИИ имени Склифосовского.

Однако число жертв среди врачей, боровшихся с вирусом, некоторых не отрезвляют. В Нижнекамске в нарушение всех введенных ограничений горе-предприниматели организовали дискотеку в частном доме, так как увеселительные заведения закрыты для тех, у кого нет QR-кода о вакцинации. Полиция закрыла вечеринку пятидесяти антиваксеров в самый разгар.