Под Краснодаром вспыхнул винный склад

В Краснодарском крае вспыхнул винный склад. На его территории находились несколько бочек со спиртным. Инцидент произошел в станице Вышестеблиевской, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 22:13 пожар на площади 1 тыс. кв. м был локализован. В 22:58 - ликвидация открытого горения», - сообщили в ведомстве.

В тушении огня принимали участие 52 человека и 17 единиц специальной техники. В результате ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего и сумма ущерба устанавливаются.