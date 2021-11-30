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Под Краснодаром вспыхнул винный склад

Ян Брацкий
02:26 30.11.2021
К моменту локализации пожар на складе с вином разгорелся на площади в 1000 квадратных метров.
Под Краснодаром вспыхнул винный склад
© Фото: МЧС РФ
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В Краснодарском крае вспыхнул винный склад. На его территории находились несколько бочек со спиртным. Инцидент произошел в станице Вышестеблиевской, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В 22:13 пожар на площади 1 тыс. кв. м был локализован. В 22:58 - ликвидация открытого горения», - сообщили в ведомстве.

В тушении огня принимали участие 52 человека и 17 единиц специальной техники. В результате ЧП никто не пострадал. Причины произошедшего и сумма ущерба устанавливаются.

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