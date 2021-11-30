Президенты России и Вьетнама выступили с совместным заявлением

Президенты Российской Федерации и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фука выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Кремле. Стороны озвучили обоюдный подход к развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства до 2030 года.

«Особое место в структуре российско-вьетнамских отношений занимает взаимодействие в военной и военно-технической сфере и в сфере безопасности, которое поступательно развивается в интересах России и Вьетнама и их народов, способствуя сохранению мира и обеспечению стабильности в регионе и на планете в целом», - говорится в сообщении, которое публикует пресс-служба Кремля.

Москва и Ханой продолжат развивать комплексное сотрудничество также и в сфере информационной безопасности, отметили лидеры двух стран.

«Стороны продолжат развивать комплексное взаимодействие в сфере международной информационной безопасности в соответствии с международным правом и в духе Совместного заявления президента Российской Федерации В. В. Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, принятого 10 ноября 2017 года», - говорится в заявлении.

Россия и Вьетнам продолжат обеспечивать свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы и разрешение всех спорных вопросов дипломатическим путем.

Кроме того, стороны подтвердили готовность углублять взаимодействие в в сфере ТЭК, создавать условия расширения работы нефтегазовых компаний двух стран.