Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Президенты России и Вьетнама выступили с совместным заявлением

Ян Брацкий
21:15 30.11.2021
Стороны обсудили целый ряд вопросов, включая сотрудничество в военно-технической сфере, торговле и ТЭК.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

Президенты Российской Федерации и Вьетнама Владимир Путин и Нгуен Суан Фука выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Кремле. Стороны озвучили обоюдный подход к развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства до 2030 года.

«Особое место в структуре российско-вьетнамских отношений занимает взаимодействие в военной и военно-технической сфере и в сфере безопасности, которое поступательно развивается в интересах России и Вьетнама и их народов, способствуя сохранению мира и обеспечению стабильности в регионе и на планете в целом», - говорится в сообщении, которое публикует пресс-служба Кремля.

Москва и Ханой продолжат развивать комплексное сотрудничество также и в сфере информационной безопасности, отметили лидеры двух стран.

«Стороны продолжат развивать комплексное взаимодействие в сфере международной информационной безопасности в соответствии с международным правом и в духе Совместного заявления президента Российской Федерации В. В. Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, принятого 10 ноября 2017 года», - говорится в заявлении.

Россия и Вьетнам продолжат обеспечивать свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы и разрешение всех спорных вопросов дипломатическим путем.

Кроме того, стороны подтвердили готовность углублять взаимодействие в в сфере ТЭК, создавать условия расширения работы нефтегазовых компаний двух стран. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 В стране и мире
Кислородный баллон взорвался в инфекционной больнице в Мурманске
15:32 В стране и мире
Видео
Путин высказался о своем праве избираться на новый срок
15:09 ОПК
Видео
Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов
12:33 В стране и мире
Видео
Стала известна причина госпитализации Рашкина
19:46 В стране и мире
Мурашко заявил о снижении числа пациентов с COVID-19 в России на 13%
Популярное
Видео
Отбиваясь сумкой: нападение стаи собак на женщину в Якутске попало на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Момент падения британского F-35 с авианосца попал на видео
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Врач назвал симптом, при котором нельзя садиться за руль
Диетолог назвала самый вредный орех
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.