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Кислородный баллон взорвался в инфекционной больнице в Мурманске

Ян Брацкий
20:25 30.11.2021
По информации от МЧС, баллон емкостью в два литра взорвался без возгорания, никто не пострадал.
Кислородный баллон взорвался в инфекционной больнице в Мурманске
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Кислородный баллон взорвался в одной из мурманских больниц, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. О происшествии сообщили в региональном главке МЧС.

«По предварительной информации, в ковидном отделении взорвался кислородный баллон объемом два литра, без возгорания, погибших, пострадавших нет», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

В настоящее время эксперты устанавливают причины взрыва баллона. Инфекционная больница работает в обычном режиме.

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