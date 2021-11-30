Кислородный баллон взорвался в инфекционной больнице в Мурманске
По информации от МЧС, баллон емкостью в два литра взорвался без возгорания, никто не пострадал.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Кислородный баллон взорвался в одной из мурманских больниц, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. О происшествии сообщили в региональном главке МЧС.
«По предварительной информации, в ковидном отделении взорвался кислородный баллон объемом два литра, без возгорания, погибших, пострадавших нет», - сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.
В настоящее время эксперты устанавливают причины взрыва баллона. Инфекционная больница работает в обычном режиме.