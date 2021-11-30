Поезд протаранил пассажирский автобус на переезде в Петербурге

Поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе Волхонки, недалеко от Таллинского шоссе. О происшествии очевидцы рассказали в социальной сети ВКонтакте, где разместили множество фотографий и видеокадров с места.

«Поезд протаранил автобус. Железнодорожный переезд перекрыт», - рассказали свидетели ЧП.

От мощного удара автобус выбросило с дороги и несколько раз развернуло. К счастью, в момент аварии в его салоне не было пассажиров, а единственным пострадавшим оказался водитель. С многочисленными травмами и без сознания он был доставлен в больницу.