Демографический кризис и выборы-2024: о чем говорил Путин на инвестиционном форуме «Россия-зовет!»

Наша страна не стремится жить за крепостными стенами, просто повышает свой суверенитет, в том числе экономический. Об этом сегодня на инвестиционном форуме «Россия-зовет!» говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такой курс будет проводиться и дальше, при этом сотрудничество с иностранными партнерами по-прежнему приветствуется.

А еще на встрече президент дал поручения правительству в связи с появлением нового штамма коронавируса, анонсировал меры поддержки населения и рассказал об успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты морского базирования.

От ответа на вызов нового ковид-штамма «омикрон» зависит все. Пандемия всех вогнала в глобальный экономический кризис. Наша страна первой начала его преодолевать, также заявил Владимир Путин.

«Допандемийный» уровень безработицы, планы на снижение инфляции в два раза, разработка новых инвестпроектов, увеличение пособий - это основные направления работы правительства. Ему дана всего неделя, чтобы подготовить обновленный план.

Россия как и другие страны с развитой экономикой сталкивается с одними и теми же экономическими проблемами: падение мировых цен на нефть, рестрикции, угрозы. Но все равно удерживает темпы роста. В том числе в условии санкций.

Но Россия со стороны других государств может подвергаться не только экономическим угрозам. Речь прежде всего идет о действиях НАТО у наших границ.

Прокомментировал президент и тиражируемые украинскими СМИ слухи о вводе российских войск на Украину.

Кроме того, прозвучал вопрос и о том, планирует ли президент вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

На форуме также затронули и тему климатических вызовов. Глобальное потепление влияет на экономику не меньше, чем уровень инвестиций, изменения на фондовых рынках и коронавирус.

Путин также отметил, что основная проблема для России на ближайшие десять лет - это демографический вопрос. И с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям его решение - в приоритете.