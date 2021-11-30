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Дерипаска и Набиуллина поспорили из-за кредитных ставок

Ян Брацкий
17:25 30.11.2021
В разговоре с главой Центробанка миллиардер предложил предоставить бизнесу в Сибири и на Дальнем Востоке более привлекательные условия кредитования.
Дерипаска и Набиуллина поспорили из-за кредитных ставок
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина и миллиардер Олег Дерипаска, неоднократно критиковавший ее профессиональную деятельность, поспорили на полях инвестиционного форума «Россия зовет».

«Есть две кривые - спроса и предложения. И вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что точка равновесия тоже сдвинется. Нужно обеспечивать предложение. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция», - начал свое выступление Дерипаска.

Прежде чем ответить, глава Центробанка отметила, что не может отказать в удовольствии поговорить со своим оппонентом.

«Первое, с чем я согласна, действительно, в инфляции есть две части уравнения - и спрос, и предложение, и, конечно, политика должна быть направлена и на рост предложения, безусловно, здесь никаких споров нет. Просто инструментарий денежно-кредитной политики - это то, что влияет на спрос», - заявила Набиуллина в ответном слове.

На это Олег Дерипаска заметил, что стимулировать предложение в российской экономике следует за счет более дешевых кредитов. По словам бизнесмена, для ускорения реального роста отечественной экономики сегодня существует два основных препятствия.

«У нас есть две проблемы - социальная диспропорция, разный уровень дохода. Разный уровень дохода, потому что низкое производство в стране, а низкое производство в стране, потому что нужно инвестировать и вкладывать в новые продукты. Вторая очень важная проблема - территориальная диспропорция, все засасывается в Москву, отток средств из регионов колоссальный», - заявил бизнесмен.

В разговоре с главой ЦБ РФ, Дерипаска предложил организовать эксперимент в регионах Дальнего Востока и Сибири, предоставив местному бизнесу более привлекательные условия по кредитам и займам. Набиуллина признала эффективность подобной политики, однако заявила о первостепенном значении акционерного капитала, как источника инвестиций во всем мире.

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