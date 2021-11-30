Момент падения британского F-35 с авианосца попал на видео

В Сети появились кадры крушения британского палубного истребителя F-35B британских ВВС в море. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал на странице в Twitter журналист Себ Хаггарт. На них видно, как самолет начинает разгон, но уже перед взлетом резко тормозит и падает с авианосца Queen Elizabeth.

Как было отмечено, пилоту удалось катапультироваться. По данным The Daily Mail, причиной аварии могла стала пластиковая заглушка, которую техники оставили в двигателе. По факту произошедшего началось расследование.

Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота четыре года назад и на данный момент он является самым крупным военным кораблем за всю историю Королевского военно-морского флота.