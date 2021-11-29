В Ленобласти произошел пожар на фабрике по производству медицинских масок

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов в поселке Коммунар Гатчинского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

«В 06:34 29 ноября 2021 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Гатчинский район, г. Коммунар. Пожар был локализован в 7:37 на площади 2000 кв.м...Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района», - сообщили в экстренных службах.

Кроме того, было добавлено, что в настоящий момент данных о пострадавших в результате происшествия на производстве не поступало.