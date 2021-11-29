Свидетель рассказал о последних минутах жизни Зои Космодемьянской

Сегодня годовщина подвига Зои Космодемьянской. Ровно 80 лет назад разведчица, выполнявшая задание в Подмосковье на оккупированной территории, попала в плен, но не сдалась. В деревне Петрищево, где все произошло, остался единственный свидетель тех событий - Юрий Седов, которому тогда было 5 лет. Он своими глазами видел, как Космодемьянскую схватили.

«Когда ее немцы завели, мы сразу на печку залезли и смотрели в дырочку, что они с ней будут делать. Они походили вокруг нее с лампой, посветили, увидели, что это женщина», - рассказал мужчина.

Космодемьянская мечтала поступить в литературный институт, но планы перечеркнула война. Восемнадцатилетняя Зоя стала бойцом группы разведчиков-диверсантов, успела вывести из строя узел связи и уничтожить 3 места квартирования фашистов. После этого ее поймали и начали пытать. Она не выдала своих, а 29 ноября ее повесили. Сейчас на этом месте расположен обелиск. Космодемьянской было присвоено звание Герой Советского Союза посмертно.