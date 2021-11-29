Очевидец рассказал о столкновении мотоциклиста с натянутой проволокой на трассе под Костромой

Трагедией едва не закончилась тренировка любителей мотоспорта, которую они проводили в одном из карьеров в Костромской области. Неизвестные натянули между деревьями на трассе тонкую, но очень прочную проволоку. Один из мотоциклистов в итоге врезался в растяжку, но благодаря небольшой скорости серьезно не пострадал. Что двигало злоумышленниками - неизвестно до сих пор. А спортсмены, ставшие участниками этих событий, в беседе со «Звездой» подробно рассказали об инциденте, поделились эмоциями, которые были у них сразу после произошедшего, и сообщили, к чему могли бы привести подобные пакости.

«Произошло это в выходной день, в воскресенье. Мы с друзьями выехали за город, решили покататься на мотоциклах. Выехали в Костромской район, деревня Чижово. Там находится карьер... Сейчас он частично заброшен. Мы там часто катаемся, проводим тренировки, и приехали как обычно потренироваться. Начали производить подъем в горку, и под конец подъема один наш товарищ зацепился шлемом за натянутую проволоку», - поделился воспоминаниями мотоциклист и очевидец тех событий Сергей Макарычев.

Он добавил, что понимание того, что произошло, к его товарищу, едва не ставшему жертвой неизвестных, пришло не сразу.

«Понимание пришло не сразу. Это физическая нагрузка - езда на мотоцикле, тем более в подъем. Когда он зацепился, чуть-чуть опешил. Проволока ему залезла под защитный козырек. Он не понял, что произошло. Его подвздернуло чуть-чуть с мотоцикла, он начал головой по сторонам вертеть. Он не понимал, что случилось. Мы подошли, смотрим, натянута проволока. Скорость была порядка 5 км/ч. Это потому, что мы спускались, а не поднимались. На спуске мы едем быстрее. Реально повезло, что мы ехали на подъем», - объяснил спортсмен.

Сергей при этом подчеркнул, что на большой скорости при столкновении с натянутой проволокой мотоциклиста не спас бы даже шлем. Он также сообщил, что если бы его приятель был чуть выше ростом, то он мог удариться об натяжение горлом.

Другой мотоциклист и очевидец Антон Пименов рассказал, что после случившегося они начали искать растяжки в округе и нашли в общей сложности четыре таких ловушки. Он отметил, что проволока, использованная при изготовлении растяжек, очень прочная и при этом настолько тонкая, что на расстоянии в один метр ее не видно.

Денис Боровиков - мотоциклист, который не был свидетелем происшествия, однако придал инцидент огласке, сообщил, что сделал это для того, чтобы на случившееся обратили внимание. Это, по его мнению, поможет обезопасить других спортсменов от подобных атак. Речь при этом идет не только о мотоциклистах, поскольку на данной трассе тренируются и лыжники.