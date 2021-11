В стране и мире СМИ: экс-министр обороны США подал в суд на Пентагон Ян Брацкий Бывший глава Пентагона планирует издать книгу о своей работе в администрации Дональда Трампа и возмущен запретом на публикацию некоторых откровений. © Фото: US Joint Staff via Globallookpress.com Читайте нас на: Бывший министр обороны США Марк Эспер подал в суд на ранее возглавляемое им ведомство. По мнению истца, Пентагон незаконно запретил публикацию значительной части мемуаров экс-министра, в которых тот рассказывает о работе в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Марк Эспер собирается выпустить книгу «Священная клятва», которую он позиционирует как историю американской нации «полную и непреукрашенную». «Существенный фрагмент текста изымается из публикации <...> под предлогом секретности. Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи», - цитирует газета New York Times иск Эспера. Отставной министр обороны США обвинил действующую администрацию Белого дома в ущемлении «конституционных прав, защищаемых первой поправкой» о свободе слова. По словам Марка Эспера, его обращение в суд это единственный доступный способ донести свою историю до соотечественников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика