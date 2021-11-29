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Названа главная опасность прошлогоднего картофеля

Роман Захаров
04:14 29.11.2021
По словам специалиста Роскачества, употребление в пищу прошлогоднего картофеля может вызвать серьезное отравление.
Названа главная опасность прошлогоднего картофеля
© Фото: pexels.com
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Покупая картофель, следует внимательнее присмотреться к его внешнему виду. Такой совет дала начальник департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова, уточнив, что это поможет потребителю продукта избежать некоторых проблем со здоровьем.

Так, по словам специалиста, не нужно выбирать клубни с темным и зелеными пятнами, поскольку такие пятна говорят о наличии в овоще соланина, обладающего токсическим действием. При значимых концентрациях соланин способен вызвать серьезное пищевое отравление.

Как объяснила Котельникова, соланин, в основном, содержит прошлогодний картофель, если его выкопали недозрелым. При прорастании же процент соланина может увеличиться.

«Для того, чтобы отравиться соланином, необходимо съесть несколько килограммов незрелого неочищенного картофеля или ботвы без предварительной варки», - рассказала эксперт агентству «Прайм».

Кроме того, Лилия Котельникова напомнила о возможном содержании в картошке нитратов и рекомендовала перед приготовлением картофельных блюд оставить очищенные клубни на полчаса в воде. Также она предупредила, что в картофеле могут содержаться тяжелые металлы, и если регулярно употреблять этот продукт в пищу, то могут наступить «плачевные последствия».

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