Сборная России по теннису обеспечила себе место в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису обеспечила себе выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса. В первом матче группы А в Мадриде россияне обыграли команду Эквадора со счетом 3-0. Во второй матчевой встрече они вышли на корт против соперников из Испании, с которыми оспаривают первое место в группе, сообщают РИА Новости.

В настоящий момент общий счет противостояния - 1-1, идет парная встреча. Андрею Рублеву и Аслану Карацеву было необходимо взять один гейм, чтобы гарантировать сборной выход в следующую стадию турнира.