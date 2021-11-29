В стране и мире Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ Роман Захаров О том, что стало причиной такого решения, к настоящему моменту информации нет. © Фото: Stefanie Loos, globallookpress Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Текст соответствующего указа был обнародован на сайте главы государства. «Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», - сказано в документе. О том, что стало причиной такого решения, информации нет. Руснак занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 11 сентября 2019 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика