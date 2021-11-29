Зеленский уволил начальника контрразведки СБУ
О том, что стало причиной такого решения, к настоящему моменту информации нет.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Текст соответствующего указа был обнародован на сайте главы государства.
«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», - сказано в документе.
О том, что стало причиной такого решения, информации нет.
Руснак занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 11 сентября 2019 года.