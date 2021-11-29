В Москве отец оставил семилетнюю дочь охраннику магазина на «перевоспитание»

В Москве отец отдал свою семилетнюю дочь охраннику супермаркета на «перевоспитание». Инцидент произошел днем на улице Шереметьевской. Согласно полицейскому отчету, мужчина привел девочку на кассу магазина и сообщил, что она тайком взяла с прилавка упаковку жвачки. Отец заставил ребенка во всем сознаться и отставил одну, пообещав забрать только вечером.

Как выяснилось, девочка и раньше самостоятельно приходила в магазин. Позже, мужчина объяснил «Звезде», что с ребенком работает психолог, а сама первоклассница склонна к подобным поступкам.

«Мы работаем над этим. Есть у нее определенная изюминка, кто как ее называет. Может это клептомания, но мы работаем с психологом», - сказал мужчина.

Сотрудники магазина не стали вникать в особенности юной посетительницы, а сразу вызвали полицию. Родителей быстро установили, нашли и составили в их отношении протокол по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

«Ей нравится учиться, учителю она нравится. Занимается музыкой, все хорошо. А это такой случай из ряда вон выходящий», - объяснил отец.

Полицейские передали ребенка матери, а с отцом провели профилактическую беседу. О дополнительных санкциях в отношении главы семьи не сообщается.