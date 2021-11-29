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В Курской области полиция задержала мужчину, который заехал на лошади с шашкой в супермаркет

Виктория Ивашечкина
19:09 29.11.2021
По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
© Видео: УМВД России по Курской области © Фото: УМВД России по Курской области
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В МВД сообщили, что в Курской области мужчина, который заехал в супермаркет на лошади, был доставлен в отдел полиции. В ведомстве уточнили, что к моменту приезда сотрудников правоохранительных органов наездник находился уже возле магазина.

Как утверждается, мужчина ездил перед входом в супермаркет и размахивал предметом, похожим на шашку. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения. От освидетельствования наездник отказался.

В МВД также подчеркнули, что мужчина не сразу выполнил требование полицейских спешиться, к тому же стал вести себя агрессивно. Мужчину доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств инцидента.

Сам наездник рассказал, что его лошадь захотела хлеба, поэтому он заехал на ней в магазин. В ведомстве рассказали, что на мужчину составили административный протокол. Шашку полицейские изъяли и направили на экспертизу для установления, является ли она холодным оружием.

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